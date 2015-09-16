В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции - ФОТО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с визитом в Баку турецким коллегой Феридуном Синирлиоглу. Как сообщает Report, встреча состоялась в формате один на один и в расширенном составе. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире, нагорно-карабахское урегулирование.

Как заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам встречи со своим турецким коллегой, на встрече также обсуждены такие вопросы как реализация проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Министр выразил надежду, что в конце года - начале года Турция закончит работу в этом направлении. Он отметил, что данный проект имеет значение не только для трех стран, но и для Казахстана, Туркменистана, Китая.

Был также обсужден вопрос сирийских беженцев.

Э. Мамедъяров проинформировал турецкого коллегу о ходе переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и выразил благодарность Турции за поддержку в этом вопросе.

