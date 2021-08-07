Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Главы МИД обменялись мнениями о ситуации в связи с лесными пожарами в Турции и операциями по их тушению.
Министр Мевлют Чавушоглу выразил признательность за отправку Азербайджаном в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики новой группы пожарных и технической помощи. Проинформировав о ходе процесса по тушению пожаров, М.Чавушоглу отметил, что в Анталье пожары были потушены, идут работы по восстановлению инфраструктуры. В то же время на других территориях продолжаются операции по тушению пожаров.
В свою очередь Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с братской Турцией и готов оказывать любую необходимую поддержку.