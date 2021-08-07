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Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.
Внешняя политика
7 августа 2021 г. 13:45
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Главы МИД обменялись мнениями о ситуации в связи с лесными пожарами в Турции и операциями по их тушению.

Министр Мевлют Чавушоглу выразил признательность за отправку Азербайджаном в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики новой группы пожарных и технической помощи. Проинформировав о ходе процесса по тушению пожаров, М.Чавушоглу отметил, что в Анталье пожары были потушены, идут работы по восстановлению инфраструктуры. В то же время на других территориях продолжаются операции по тушению пожаров.

В свою очередь Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с братской Турцией и готов оказывать любую необходимую поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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