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Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор
Внешняя политика
16 июля 2020 г. 22:57
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.

Об этом местному бюро Report заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Он отметил, что Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову и поздравил его с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана, пожелав успехов.

В телефонном разговоре подчеркивалась необходимость еще большего укрепления отношений между двумя странами по принципу "одна нация – два государства".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycanın XİN rəhbərlərinin telefon danışığı olub

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