Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации с лесными пожарами в Турции, операциях по тушению и предотвращению более широкого распространения пожаров, участии азербайджанских пожарных в этих операциях.

Чавушоглу выразил азербайджанской стороне благодарность за помощь Турции в тушении лесных пожаров.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с братской Турцией и в эти сложные дни готов оказывать Турции любую помощь.