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Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 12:34
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу
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Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации с лесными пожарами в Турции, операциях по тушению и предотвращению более широкого распространения пожаров, участии азербайджанских пожарных в этих операциях.

Чавушоглу выразил азербайджанской стороне благодарность за помощь Турции в тушении лесных пожаров.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с братской Турцией и в эти сложные дни готов оказывать Турции любую помощь.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish FMs hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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