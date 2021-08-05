Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонную беседу

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась телефонная беседа.
Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
Министры обменялись мнениями о последней ситуации с лесными пожарами в Турции, операциях по тушению и предотвращению более широкого распространения пожаров, участии азербайджанских пожарных в этих операциях.
Чавушоглу выразил азербайджанской стороне благодарность за помощь Турции в тушении лесных пожаров.
Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с братской Турцией и в эти сложные дни готов оказывать Турции любую помощь.