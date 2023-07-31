Главы МИД Азербайджана и Турции осудили посягательства на Коран

"Исламские страны должны придерживаться общей позиции в вопросе посягательств на Коран".

"Исламские страны должны придерживаться общей позиции в вопросе посягательств на Коран".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

Он отметил, что между исламскими странами продолжаются контакты по данному вопросу: "Мы часто высказываем свою позицию в отношении посягательств на священный Коран. Министры иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества проведут сегодня онлайн-встречу, на которой мы подробно обсудим этот вопрос. В этом вопросе мы должны придерживаться общей позиции и действовать скоординированно".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь подчеркнул, что распространенное в последние недели в Швеции и Дании сожжение священного Корана совершенно неприемлемо: "Мы осуждаем это".

По его словам, это оскорбляет чувства мусульман: "Эти действия не должны преподноситься как свобода слова. Считаю, что правительства этих государств должны предпринять конкретные шаги в связи с этим".