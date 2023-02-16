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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в зоне землетрясения

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в зоне землетрясения 16 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 14:00
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в зоне землетрясения

16 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ход операций и работ, направленных на вызволение из-под завалов пострадавших в результате землетрясения, которое привело к большим человеческим жертвам и серьезным разрушениям в Турции, а также оказание гуманитарной помощи.

Джейхун Байрамов еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Министр отметил, что Азербайджан продолжит оказывать поддержку работам по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции.

Байрамов также выразил уверенность, что Турция выдержит это тяжелое испытание.

В ходе телефонного разговора Чавушоглу проинформировал азербайджанского коллегу о ходе спасательных работ и последней ситуации в регионе землетрясения.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish FMs mull situation in earthquake zone
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin XİN başçıları zəlzələ bölgəsindəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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