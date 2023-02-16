Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в зоне землетрясения

16 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ход операций и работ, направленных на вызволение из-под завалов пострадавших в результате землетрясения, которое привело к большим человеческим жертвам и серьезным разрушениям в Турции, а также оказание гуманитарной помощи.
Джейхун Байрамов еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Министр отметил, что Азербайджан продолжит оказывать поддержку работам по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции.
Байрамов также выразил уверенность, что Турция выдержит это тяжелое испытание.
В ходе телефонного разговора Чавушоглу проинформировал азербайджанского коллегу о ходе спасательных работ и последней ситуации в регионе землетрясения.
Стороны также обсудили ситуацию в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.