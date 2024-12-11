Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между странами, а также ситуация в регионе в постконфликтный период. Особое внимание было уделено текущей ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также другим аспектам региональной и международной безопасности.

В ходе беседы была выражена поддержка Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также надежда на скорейшее разрешение сложившейся кризисной ситуации с учетом интересов и воли сирийского народа.