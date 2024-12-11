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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Сирии Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор.
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 16:23
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между странами, а также ситуация в регионе в постконфликтный период. Особое внимание было уделено текущей ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также другим аспектам региональной и международной безопасности.

В ходе беседы была выражена поддержка Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также надежда на скорейшее разрешение сложившейся кризисной ситуации с учетом интересов и воли сирийского народа.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov and Hakan Fidan discuss Syria
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan Suriya məsələsini müzakirə ediblər

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