Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

28 сентября в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе.

28 сентября в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по ситуации в регионе. Подчеркнуто, что работа, проделанная Азербайджаном в регионе на постконфликтном этапе, в том числе обширные восстановительные и строительные мероприятия, служат мирному развитию региона.

Стороны обсудили актуальные темы повестки двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с запланированной встречей министров в Стамбуле для подготовки к саммиту Организации тюркских государств.