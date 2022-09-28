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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе 28 сентября в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 14:23
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

28 сентября в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по ситуации в регионе. Подчеркнуто, что работа, проделанная Азербайджаном в регионе на постконфликтном этапе, в том числе обширные восстановительные и строительные мероприятия, служат мирному развитию региона.

Стороны обсудили актуальные темы повестки двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с запланированной встречей министров в Стамбуле для подготовки к саммиту Организации тюркских государств.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish FMs hold phone conversation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları bölgədəki son vəziyyəti müzakirə edib

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