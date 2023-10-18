Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили процессы в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках участия на проходящем в саудовском городе Джидда внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровн

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в рамках участия на проходящем в саудовском городе Джидда внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров, посвященном последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждена повестка дня двусторонних стратегических союзнических отношений, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, последние процессы, происходящие в регионе, а также перспективы мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.