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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили процессы в регионе

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили процессы в регионе Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках участия на проходящем в саудовском городе Джидда внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровн
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 18:45
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили процессы в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в рамках участия на проходящем в саудовском городе Джидда внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров, посвященном последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждена повестка дня двусторонних стратегических союзнических отношений, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, последние процессы, происходящие в регионе, а также перспективы мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, Hakan Fidan discuss latest processes in region
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla regionda baş verən son prosesləri müzakirə edib

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