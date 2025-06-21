Главы МИД Азербайджана и Сирии обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и по делам сирийцев за рубежом переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шибани в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.

Report сообщает, что об этом проинформировало МИД Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам восстановления и развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Сирией, а также по существующим вызовам в повестке региональной безопасности.

Дж.Байрамов отметил, что восстановление деятельности Посольства Азербайджана в Дамаске после длительного перерыва является началом нового этапа в двусторонних отношениях, и подчеркнул важность расширения политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества с Сирией.

Было заявлено, что Азербайджан поддерживает установление стабильности и устойчивого мира в Сирии, в связи с чем было отмечено, что Азербайджан готов участвовать в процессе восстановления страны и продолжит оказывать гуманитарную помощь.

В ходе встречи также была одобрена отмена односторонних санкций против Сирии, так как эти меры будут способствовать восстановлению страны и ее региональной интеграции.

Была подчеркнута важность продолжения взаимного сотрудничества и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по текущей напряженности на Ближнем Востоке.

Была выражена обеспокоенность эскалацией в регионе в результате израильско-иранского противостояния и подчеркнута важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Стороны встретились в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.

В ходе обсуждений министры провели всесторонний обмен мнениями по расширению как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено укреплению гуманитарных инициатив и изучению возможностей сотрудничества в постконфликтный период.

Была подчеркнута важность отмены односторонних санкций против Сирии, так как их устранение сыграет важную роль в облегчении восстановления и долгосрочного развития страны.

Министры также затронули актуальные региональные и международные вопросы безопасности, уделив внимание событиям на Ближнем Востоке, в частности, недавней эскалации между Израилем и Ираном.