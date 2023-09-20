Главы МИД Азербайджана и Швейцарии обсудили последние армянские провокации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными проблемами и проинформировал о последних процессах, происходящих в регионе.

Он сообщил, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. Было подчеркнуто, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели. Дж.Байрамов отметил необходимость безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, решительного осуждения и пресечения военных провокаций и совершенных террористических актов.

Касательно обвинений в "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе Джейхун Байрамов заявил, что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований, являются политической манипуляцией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Министр Иньяцио Кассис отметил, что швейцарская сторона готова внести свой вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией на основе принципов нейтралитета.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"В рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, обсудил азербайджано-швейцарское партнерство, вопросы региональной безопасности и последние военные провокации Армении", - отмечается в публикации внешнеполитического ведомства.