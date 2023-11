Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили углубление сотрудничества между странами

В рамках официального визита в Сербию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с первым заместителем премьер-министра и главой МИД этой страны Ивицей Дачичем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе встречи главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили широкий круг вопросов, направленных на углубление стратегического партнерства и сотрудничества между странами.