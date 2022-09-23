Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили региональную безопасность

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Дж.Байрамов.

«Рад встретиться с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и обсудить дружбу и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы региональной повестки безопасности», - отметил Байрамов.