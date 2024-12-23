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Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннюю повестку, мирный процесс между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннюю повестку, мирный процесс между Баку и Ереваном Главы МИД Азербайджана и Сербии, Джейхун Байрамов и Марко Джурич, сегодня в Белграде обсудили широкий спектр вопросов, включая политические, экономические, энергетические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между двумя странами, а также воп
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 13:56
Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннюю повестку, мирный процесс между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Сербии Джейхун Байрамов и Марко Джурич на встрече в понедельник в Белграде обсудили широкий спектр вопросов, включая политические, экономические, энергетические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между двумя странами, а также вопросы безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Главы МИД выразили удовлетворение взаимной поддержкой суверенитета и территориальной целостности двух стран, а также плодотворным сотрудничеством в рамках региональных и международных платформ.

Байрамов также проинформировал сербского коллегу о ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений, сохраняющихся вызовах в мирной повесткой дня.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs Serbian counterpart about Baku-Yerevan peace talks
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov serbiyalı həmkarını Ermənistanla sülh və normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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