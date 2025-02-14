Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с сербским коллегой Марко Джуричем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с сербским коллегой Марко Джуричем.

Как передает Report , об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня азербайджано-сербского стратегического партнерства, в том числе по вопросам региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута важность взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, дружественных отношений между лидерами в развитии азербайджано-сербского стратегического партнерства.

Министры обсудили перспективы развития отношений стратегического партнерства в экономической, энергетической, высокотехнологичной, транспортной, культурной, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, выразив взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества.

С удовлетворением была отмечена постоянная поддержка территориальной целостности и суверенитета друг друга в рамках региональных и международных организаций.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.