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Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее стратегическое партнерство

Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее стратегическое партнерство Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с сербским коллегой Марко Джуричем.
Внешняя политика
14 февраля 2025 г. 22:13
Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с сербским коллегой Марко Джуричем.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня азербайджано-сербского стратегического партнерства, в том числе по вопросам региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута важность взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, дружественных отношений между лидерами в развитии азербайджано-сербского стратегического партнерства.

Министры обсудили перспективы развития отношений стратегического партнерства в экономической, энергетической, высокотехнологичной, транспортной, культурной, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, выразив взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества.

С удовлетворением была отмечена постоянная поддержка территориальной целостности и суверенитета друг друга в рамках региональных и международных организаций.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşlığı müzakirə edilib

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