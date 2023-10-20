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Главы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 18:29
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также процесс нормализации между Баку и Ереваном и текущую ситуацию в регионе.

Главы ведомств подчеркнули важность продолжения усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе, установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Затем состоялся обмен мнениями и по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, ранее МИД России сообщило, что в ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили работу региональной консультативной платформы “3+3” по Южному Кавказу.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Russia discuss 3+3 regional platform
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Lavrovla “3+3” regional platformasını müzakirə edib

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