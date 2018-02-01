Главы МИД Азербайджана и России обсудили двусторонние отношения

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщает МИД России.

"1 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Э.М.Мамедъяровым. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.