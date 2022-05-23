Главы МИД Азербайджана и России обсудили делимитацию границы с Арменией

23 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

23 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе по открытию всех коммуникационных линий в регионе, делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.