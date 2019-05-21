Главы МИД Азербайджана и Парагвая обменялись поздравительными письмами

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони обменялись поздравительными письмами в связи с 15-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в письме Э.Мамедъяров поздравил своего коллегу Луиса Альберто Кастильони в связи с 15-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Парагваем, отметил, что в последние годы была заложена прочная основа для взаимовыгодного сотрудничества.

В письме также отмечаются совместные обязательства Азербайджана и Парагвая по усилению мира и безопасности, основанные на нормах и принципах международного права. В этой связи подчеркнута значимая поддержка Парагвая в принятии резолюций Совбеза ООН под номерами 822, 853, 874, 884, а также урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Глава МИД Республики Парагвай Луис Альберто Кастильони в адресованном Э.Мамедъярову письме выразил искренние поздравления в связи с 15-летием установления дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Республиками Азербайджан и Парагвай были установлены 20 апреля 2004 года.