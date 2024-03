Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Панамы Джанаиной Тевани.

Как передает Report, об этом говорится на странице азербайджанского ведомства в социальной сети "Х".

"В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Республики Панама Джанаиной Тевани перспективы двусторонних отношений и дальнейшего развития многостороннего сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.