Глава МИД Азербайджана подтвердил важность прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети "Х".

Встреча прошла в рамках рабочего визита азербайджанского министра в Уганду.

Стороны обсудили последние события в области региональной и международной безопасности, сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной.

В своем аккаунте в соцсети "X" Джейхун Байрамов отметил, что во время встречи с аль-Малики подтвердил важность прекращения огня в Газе и поддержку Азербайджаном справедливого решения израильско-палестинского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН.