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Главы МИД Азербайджана и Пакистана проводят встречу в Исламабаде

Главы МИД Азербайджана и Пакистана проводят встречу в Исламабаде В Исламабаде началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его пакистанского коллеги Шах Махмуда Гураши
Внешняя политика
13 января 2021 г. 16:40
Главы МИД Азербайджана и Пакистана проводят встречу в Исламабаде

В Исламабаде началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его пакистанского коллеги Шах Махмуда Гураши, сообщает Report со ссылкой на пакистанское информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

Напомним, Д. Байрамов прибыл в Исламабад для участия на 2-ой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

Сегодня участники трехсторонней встречи обменяются мнениями по глобальным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы региональному миру и безопасности, обсудят такие вызовы как пандемия COVID-19, вопросы окружающей среды и изменения климата.

Напомним, первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана состоялась в Баку в ноябре 2017 года.

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