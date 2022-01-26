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Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор 26 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шахом Махмудом Куреши.
Внешняя политика
26 января 2022 г. 20:27
Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

26 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шахом Махмудом Куреши.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития отношений между странами в различных сферах, а также отметили, что в текущем году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмуд Куреши пригласил азербайджанского коллегу принять участие в очередном 48-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которое состоится в Исламабаде.

Стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və Pakistanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub

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