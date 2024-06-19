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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили углубление стратегического сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили углубление стратегического сотрудничества
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 17:39
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили углубление стратегического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар обсудили углубление стратегического сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры высоко оценили существующие отношения стратегического сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и подчеркнули необходимость углубления сотрудничества по многим направлениям.

Стороны обсудили также результаты официального визита министра Джейхуна Байрамова в Пакистан в конце прошлого месяца и реализацию достигнутых договоренностей, а также планы на будущее.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Pakistani FMs discuss future plans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları gələcək planları müzakirə ediblər

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