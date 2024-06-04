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Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в области климата

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в области климата Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамовым и его коллегой из ОАЭ Абдулла бин Зайид.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 18:05
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в области климата

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Зайид Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщает МИД ОАЭ.

"Абдулла бин Зайид обсудил в телефонном разговоре с Джейхуном Байрамовым двусторонние отношения между ОАЭ и Азербайджанской Республикой, а также пути их укрепления", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что были затронули вопросы сотрудничества в области климата, в связи с проведением Азербайджаном 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку в ноябре 2024 года.

МИД ОАЭ выразил свои наилучшие пожелания Азербайджану в успешном проведении этого важного глобального мероприятия.

Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути поддержки усилий по укреплению основ стабильности и мира в регионе Южного Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ XİN başçıları iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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