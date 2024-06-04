Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в области климата

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Зайид Аль Нахайяном.
Как передает Report, об этом сообщает МИД ОАЭ.
"Абдулла бин Зайид обсудил в телефонном разговоре с Джейхуном Байрамовым двусторонние отношения между ОАЭ и Азербайджанской Республикой, а также пути их укрепления", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что были затронули вопросы сотрудничества в области климата, в связи с проведением Азербайджаном 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку в ноябре 2024 года.
МИД ОАЭ выразил свои наилучшие пожелания Азербайджану в успешном проведении этого важного глобального мероприятия.
Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути поддержки усилий по укреплению основ стабильности и мира в регионе Южного Кавказа.