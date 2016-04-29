Главы МИД Азербайджана и Мальты подписали ряд документов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Мальтой развиваются хорошо".

Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мальты Джорджем Веллой заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, в следующем году Мальта будет председательствовать в ЕС и в связи с этим было проведено подробное обсуждение.

Глава МИД Азербаджана добавил, что в ходе встречи обсудил с коллегой вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных региональных и мировых вопросов, включая ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, вопросы миграции.

"Мы подписали 3 документа. Это соглашение об избежании двойного налогового обложения, соглашение в сфере молодежи и спорта, а также меморандум о взаимопонимании в области проведения консультаций между МИД", - добавил Э. Мамедъяров.

Э.Мамедъяров добавил, что Мальта заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в энергетической сфере: "Мой мальтийский коллега попросил, чтобы мы расширили сотрудничество в плане Южного газового коридора".