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    Главы МИД Азербайджана и Мальты подписали ряд документов

    Мальта заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в энергетической сфере

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Мальтой развиваются хорошо".

    Как сообщает Report, об этом на совместной  пресс-конференции с министром иностранных дел Мальты Джорджем Веллой заявил  глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    По его словам, в следующем году Мальта будет председательствовать в ЕС и в связи с этим было проведено подробное обсуждение.

    Глава МИД Азербаджана добавил, что  в ходе встречи обсудил с коллегой вопросы двустороннего сотрудничества, а также  ряд актуальных региональных и мировых вопросов, включая ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, вопросы миграции.

    "Мы подписали 3 документа. Это соглашение об избежании двойного налогового обложения, соглашение в сфере молодежи и спорта, а также меморандум о взаимопонимании в области проведения консультаций между МИД", - добавил Э. Мамедъяров.

    Э.Мамедъяров добавил, что Мальта  заинтересована  в развитии отношений с Азербайджаном в энергетической сфере: "Мой мальтийский коллега попросил, чтобы мы расширили сотрудничество в плане Южного газового коридора".

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