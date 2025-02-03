Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Латвии Байба Браже обсудили по телефону вопросы региональной и международной безопасности.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Латвии Байба Браже обсудили по телефону вопросы региональной и международной безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Главы внешнеполитичнских ведомств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, отметив значение взаимных визитов и контактов в развитии многостороннего сотрудничества между двумя странами по ряду направлений, в том числе в рамках региональных и международных организаций.