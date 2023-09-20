Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили мирные процессы в южнокавказском регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшом в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"В рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшом, обсудил двусторонние азербайджано-латвийские и многосторонние отношения, а также следующие шаги Азербайджана по установлению мира и реинтеграции после завершения антитеррористических мер ", - отмечается в публикации внешнеполитического ведомства.