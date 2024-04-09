Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал кыргызского коллегу Жээнбека Кулубаева о ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал кыргызского коллегу Жээнбека Кулубаева о ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров министров иностранных дел в Бишкеке.

Байрамов также рассказал об усилиях Азербайджана по восстановлению, строительству и миру, вызовах, угрожающих региональному миростроительству.

Министр назвал неприемлемыми любые односторонние шаги и инициативы, которые препятствуют сложившимся в регионе в настоящий момент возможностям мира.

"Азербайджан привержен достижению мира в регионе на основе норм и принципов международного права, взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.