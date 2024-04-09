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Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период

Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал кыргызского коллегу Жээнбека Кулубаева о ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 13:01
Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал кыргызского коллегу Жээнбека Кулубаева о ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров министров иностранных дел в Бишкеке.

Байрамов также рассказал об усилиях Азербайджана по восстановлению, строительству и миру, вызовах, угрожающих региональному миростроительству.

Министр назвал неприемлемыми любые односторонние шаги и инициативы, которые препятствуют сложившимся в регионе в настоящий момент возможностям мира.

"Азербайджан привержен достижению мира в регионе на основе норм и принципов международного права, взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM Bayramov: Unilateral steps against peace opportunities unacceptable
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Sülh üçün yaranmış imkanlara qarşı yönələn birtərəfli addımlar qəbuledilməzdir

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