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Прошла встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта

Прошла встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта 2 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения (ДН) встретился с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером Аль-Сабахом, находящимся
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 17:49
Прошла встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта

2 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения (ДН) встретился с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером Аль-Сабахом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждалась повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах.

Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере туризма, науки, образования, культуры и других сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Foreign Minister of Kuwait
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Küveyt XİN başçıları görüşüb

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