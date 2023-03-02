Прошла встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта

2 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения (ДН) встретился с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером Аль-Сабахом, находящимся

2 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения (ДН) встретился с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером Аль-Сабахом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждалась повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах.

Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере туризма, науки, образования, культуры и других сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.