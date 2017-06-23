Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики обсудили перспективы развития сотрудничества

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящимся с визитом в Баку главой МИД Коста-Рики Мануэлем Гонсалес Сансом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, встреча состоялась в формате один-на-один и в расширенном составе.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Коста-Рикой, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.