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    Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики обсудили перспективы развития сотрудничества

    Эльмар Мамедъяров встретился с находящимся с визитом в Баку главой МИД Коста-Рики Мануэлем Гонсалес Сансом© mfa.gov.az

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящимся с визитом в Баку главой МИД Коста-Рики Мануэлем Гонсалес Сансом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, встреча состоялась в формате один-на-один и в расширенном составе. 

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Коста-Рикой, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов. 

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