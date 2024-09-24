Главы МИД Азербайджана и Кении обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалией Мудавади в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалией Мудавади в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кенией, а также вопросы многостороннего сотрудничества.

Байрамов выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в частности, ООН и Движения неприсоединения, и поблагодарил кенийского коллегу за поддержку инициатив Азербайджана в период его председательства в ДН.

На встрече также были рассмотрены перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах. Было отмечено, что начало деятельности посольства Азербайджана в Кении является важным вкладом в развитие отношений двух стран.

Байрамов также затронул перспективы сотрудничества в области борьбы с изменением климата, подробно рассказав о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, и о перспективах сотрудничества в данном направлении.

Стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по проведению политических консультаций между Азербайджаном и Кенией.