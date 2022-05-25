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Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мухтар Тлеуберды провели телефонный разговор.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 14:01
Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мухтар Тлеуберды провели телефонный разговор.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по повестке широкого двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В то же время было обсуждено сотрудничество на многосторонних платформах.

Министры обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по сотрудничеству в сфере экономики, транспорта и логистики.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan mull bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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