Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мухтар Тлеуберды провели телефонный разговор.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Министры обменялись мнениями по повестке широкого двустороннего сотрудничества между двумя странами.
В то же время было обсуждено сотрудничество на многосторонних платформах.
Министры обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по сотрудничеству в сфере экономики, транспорта и логистики.
Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.