Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мухтар Тлеуберды провели телефонный разговор.

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мухтар Тлеуберды провели телефонный разговор.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по повестке широкого двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В то же время было обсуждено сотрудничество на многосторонних платформах.

Министры обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по сотрудничеству в сфере экономики, транспорта и логистики.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.