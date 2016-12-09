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    Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели обмен мнениями относительно вопросов по правовому статусу Каспия

    Эльмар Мамедъяров встретился с казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с  казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, встреча состоялась в рамках 23-го заседания Совета министров ОБСЕ в немецком городе Гамбург. 

    На встрече министры выразили удовлетворение всесторонним и динамичным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на основе дружбы и взаимопонимания. 

    Стороны также провели обмен мнениями относительно вопросов по правовому статусу Каспия.

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