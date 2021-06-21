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Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы развития связей

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы развития связей Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, главой МИД Казахстан Мухтаром Тлеуберди, прибывшим с визитом в нашу страну.
Внешняя политика
21 июня 2021 г. 16:42
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы развития связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, главой МИД Казахстан Мухтаром Тлеуберди, прибывшим с визитом в нашу страну.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече в расширенном составе с участием делегаций состоялся широкий обмен мнениями по вопросам эффективного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также по вопросам региональной безопасности.

М.Тлеуберди выразил удовлетворение визитом в братский Азербайджан. Министры обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах, а также перспективы их развития.

Была подчеркнута важность принятия соответствующих мер для достижения роста торгово-экономических связей путем снятия ограничений в связи с пандемией, в частности, проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации в регионе и разрушениях, десятилетиями целенаправленно совершавшимися на оккупированных территориях, а также строительных работах и восстановлении, проводимых на освобожденных территориях.

Расценив подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря как большой успех, стороны отметили важность продолжения обсуждений в рамках рабочих групп высокого уровня и ратификации Конвенции.

Глава МИД Казахстана пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Казахстан с официальным визитом.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке XİN nazirlərin görüşü ilə bağlı məlumat yaydı

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