Байрамов и Нуртлеу обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан при крушении самолета AZAL

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан крушении самолета AZAL

Главы МИД Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мурат Нуртлеу обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан двух стран при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

По информации ведомства, телефонный разговор был инициирован казахстанской стороной.

Мурат Нуртлеу отметил, что в Казахстане с большой скорбью восприняли весть о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, дружественному и братскому азербайджанскому народу, сообщили в МИД.

По словам Нуртлеу, с первых минут после трагедии службы чрезвычайных ситуаций Казахстана были полностью мобилизованы и участвовали в ликвидации последствий катастрофы, а для расследования причин крушения самолета была создана следственная группа, принимаются соответствующие меры.

Джейхун Байрамов в свою очередь поблагодарил казахстанского коллегу и выразил соболезнования семьям погибших граждан, дружественному и братскому Казахстану. Он также выразил признательность за оказанную поддержку.