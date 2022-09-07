Главы МИД Азербайджана и Испании подписали меморандум о взаимопонимании

Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической школой Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической школой Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.

"Меморандум придаст новый импульс в области образования и обмена знаниями", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в столице Испании Мадриде.