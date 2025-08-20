О нас

Главы МИД Азербайджана и Испании обсудили двустороннюю повестку и региональные процессы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.
Внешняя политика
20 августа 2025 г. 14:52
Главы МИД Азербайджана и Испании обсудили двустороннюю повестку и региональные процессы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, глава Буэно поздравил Байрамова с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках саммита, состоявшегося во время визита президента Азербайджана в США.

"Министры обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Испанией, а также Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнули важность сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и образовательной сферах", - отмечается в информации.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses Azerbaijan-EU relations with Spanish Foreign Minister
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İspaniya XİN başçısı ilə Azərbaycan-Aİ münasibətlərini müzakirə edib

