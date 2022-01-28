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Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор 28 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 17:38
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

28 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщили Report в МИД, министры выразили удовлетворение развитием различных аспектов отношений между двумя странами.

Итоги недавнего визита министра дорог и градостроительства Ирана Рустама Гасеми в Азербайджан и достигнутые договоренности, а также визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Иран и проведенные в рамках визита встречи были расценены как яркий показатель развития связей между двумя странами.

С удовлетворением было отмечено, что в марте этого года в Баку планируется провести очередное заседание Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Министры подчеркнули, что иранские компании в ближайшее время начнут работу над конкретными проектами на освобожденных землях Азербайджана.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Iranian foreign ministers mull cooperation on the phone
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub

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