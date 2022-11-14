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Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Внешняя политика
14 ноября 2022 г. 22:52
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в регионе.

Стороны констатировали необходимость разрешения в рамках диалога и взаимопонимания сложившейся в последнее время ситуации в отношениях двух стран, опасений по поводу публичной риторики и других существующих проблем. В данном контексте было отмечено, что налаживание контактов между пресс-секретарями МИД могло бы быть полезным.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları münasibətlərdəki son vəziyyəti müzakirə ediblər

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