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Главы МИД Азербайджана и Ирана поговорили по телефону

Главы МИД Азербайджана и Ирана поговорили по телефону 27 января министр иностранных дел Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор в связи с терактом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 20:28
Главы МИД Азербайджана и Ирана поговорили по телефону

27 января министр иностранных дел Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор в связи с терактом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что Дж.Байрамов решительно осудил террористическое нападение на наше посольство в Иране, в результате которого сотрудник дипмиссии был убит, двое других получили ранения.

До сведения иранской стороны вновь было доведено, что на основании Венской конвенции Иран несет ответственность за защиту здания посольства от всевозможных нападений и обеспечение безопасности его сотрудников.

От иранской стороны потребовали скорейшего привлечения к ответственности лица, совершившего теракт, проведения тщательного расследования террористического акта, выявления и наказания других причастных к теракту.

Министр иностранных дел Ирана Абдоллахиан выразил соболезнования семье погибшего, руководству и народу Азербайджана. Он отметил, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, и в настоящее время дело расследуется правоохранительными органами, а безопасность нашего посольства и его сотрудников доведена до самого высокого уровня.

Он сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за ношение оружия и убийство дипломата, и он понесет суровое наказание. Было отмечено, что в настоящее время расследуется деятельность дипломатической полиции Ирана, ответственной за район, в котором расположено посольство.

Иранский министр выразил надежду на то, что в результате этого инцидента отношения между двумя странами еще более не обострятся.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Iran speak on phone
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları telefonla danışıb

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