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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом.
Внешняя политика
8 марта 2022 г. 16:49
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министры обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны отметили важность очередного заседания Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта этого года. Было с удовлетворением отмечено, что вместе с делегацией официальных лиц Азербайджан посетила группа иранских бизнесменов.

Министры также обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине.

Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о ходе переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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