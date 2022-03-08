Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министры обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны отметили важность очередного заседания Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта этого года. Было с удовлетворением отмечено, что вместе с делегацией официальных лиц Азербайджан посетила группа иранских бизнесменов.

Министры также обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине.

Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о ходе переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.