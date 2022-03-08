Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Министры обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
Стороны отметили важность очередного заседания Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта этого года. Было с удовлетворением отмечено, что вместе с делегацией официальных лиц Азербайджан посетила группа иранских бизнесменов.
Министры также обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине.
Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о ходе переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.