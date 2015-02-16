Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Ирана Эльмаром Мамедъяровым и Мухаммедом Джавадом Зарифом.

Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Как заявил на пресс-конференции по итогам встречи Э.Мамедъяров, между Ираном и Азербайджаном существуют тесные культурные и религиозные связи. Глава МИД Азербайджана тажке отметил, что за последние годы из Ирана в Азербайджан совершено около 20 визитов иранских министров.

Кроме того, главы МИД обменялись мнениями по поводу вопроса урегулирования нагорно-карабах ского конфликта. "Сегодня состоится моя встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ. К сожалению, продвижения в переговорах нет".

Э.Мамедъяров также сказал, что в ходе встречи обсужден вопрос проведения в Иране трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

Глава азербайджанског о МИДа добавил, что был обсужден вопрос строительства железной дороги Решт-Астара. Глава МИД Ирана выразил заинтересованно сть в расширении транспортного коридора "Север-Юг", он также поблагодарил Азербайджан за поддержку иранской мирной ядерной программы.

Э.Мамедъяров в свою очередь добавил, что Азербайджан заинтересован в развитии культурных связей с Ираном: "Мы хотим открыть в Тегеране культурный центр Азербайджана, но к сожалению, из-за определенных правовых проволочек этот вопрос затягивается", - отметил министр.

Напомним, что глава иранского МИД находится в Азербайджане с двухдневным визитом.