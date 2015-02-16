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    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Министры обменялись мнениями по поводу вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, реализацию ряда проектов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Ирана Эльмаром Мамедъяровым и Мухаммедом Джавадом Зарифом.

    Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

    Как заявил на пресс-конференции по итогам встречи Э.Мамедъяров, между Ираном и Азербайджаном существуют тесные культурные и религиозные связи. Глава МИД Азербайджана тажке отметил, что за последние годы из Ирана в Азербайджан совершено около 20 визитов иранских министров.

    Кроме того, главы МИД обменялись мнениями по поводу вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Сегодня состоится моя встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ. К сожалению, продвижения в переговорах нет".

    Э.Мамедъяров также сказал, что в ходе встречи  обсужден вопрос проведения в Иране трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

    Глава азербайджанского МИДа добавил, что был обсужден вопрос строительства железной дороги Решт-Астара. Глава МИД Ирана выразил заинтересованность в расширении транспортного коридора "Север-Юг", он также поблагодарил Азербайджан за поддержку иранской мирной ядерной программы. 

    Э.Мамедъяров в свою очередь  добавил, что Азербайджан заинтересован в развитии культурных связей с Ираном: "Мы хотим открыть в Тегеране культурный центр Азербайджана, но к сожалению, из-за определенных правовых проволочек этот вопрос затягивается", - отметил министр. 

    Напомним, что глава иранского МИД находится в Азербайджане с двухдневным визитом.

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