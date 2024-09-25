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Азербайджан и Иран обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

Азербайджан и Иран обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 04:51
Азербайджан и Иран обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи.

Об этом Report сообщили в азербайджанском МИД.

На встрече было выражено мнение, что культурная и религиозная общность между Азербайджаном и Ираном является одним из ключевых факторов развития отношений между двумя странами, была подчеркнута важность регулярных контактов между соответствующими органами и официальными лицами двух стран для устойчивости двусторонних отношений.

Было отмечено, что при наличии сильной политической воли с обеих сторон в качестве основы для развития азербайджано-иранских отношений, Азербайджан полностью привержен сотрудничеству, основанному на добрососедстве, равноправии, взаимном уважении и выгоде, подчеркнута важность усилий нашей страны по продолжению и дальнейшему развитию этого сотрудничества.

Подчеркнута значимость деятельности Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в интенсификации сотрудничества в различных направлениях, включая экономику, торговлю, транспорт и коммуникации, а также в выявлении проектов, представляющих взаимный интерес.

Было отмечено, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую будет принимать Азербайджан, создает дополнительные возможности для азербайджано-иранского сотрудничества. Противоположная сторона была подробно проинформирована о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что наиболее серьезным препятствием для заключения окончательного мирного соглашения является продолжение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов Армении, прежде всего в ее конституции. Было отмечено, что стремительная милитаризация и увеличение военной поддержки Армении различными государствами на фоне продолжающихся реваншистских тенденций в этой стране наносят ущерб усилиям по установлению безопасности и стабильности в регионе. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran XİN rəhbərləri Bakı ilə İrəvan arasındakı sülh sazişini müzakirə ediblər

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