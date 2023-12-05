Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние и региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего участия в заседании Совета глав МИД прикаспийских стран встретился с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдуллахианом.
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Был высоко оценен вклад в развитие отношений проведенных в последние месяцы встреч на высоком уровне и межведомственных контактов.
Стороны обсудили планы по развитию и расширению транспортных и коммуникационных коридоров в регионе. В этом контексте была отмечена значимость ускорения работ в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран".
Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, препятствиях, чинимых Арменией, а также работах, проводимых в Карабахском регионе после антитеррористических мероприятий.
Дж.Байрамов подчеркнул, что усилия по вооружению Армении угрожают миру и стабильности в регионе.
На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества двух стран.