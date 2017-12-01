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    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Эльмар Мамедъяров и Мухаммад Джавад Зариф обменялись мнениями касательно реализации транспортных проектов© Report

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мухаммад Джавад Зариф обсудили двустороннее сотрудничество. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи министры также обменялись мнениями касательно  реализации транспортных проектов,  а также обсудили предстоящую встречу глав МИД прикаспийских государств в Москве по определению статуса Каспийского моря.

    *** 15:09

    В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова со своим иранским коллегой Мухаммад Джавад Зарифом. 

    Как сообщает Report, двухсторонняя встреча глав МИД проходит в рамках VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" .

    Стороны обсудят перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также наиболее актуальные международные и региональные  вопросы.

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