Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мухаммад Джавад Зариф обсудили двустороннее сотрудничество.

Как сообщает Report, в ходе встречи министры также обменялись мнениями касательно реализации транспортных проектов, а также обсудили предстоящую встречу глав МИД прикаспийских государств в Москве по определению статуса Каспийского моря.

*** 15:09

В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова со своим иранским коллегой Мухаммад Джавад Зарифом.

Как сообщает Report, двухсторонняя встреча глав МИД проходит в рамках VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" .

Стороны обсудят перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также наиболее актуальные международные и региональные вопросы.