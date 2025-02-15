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Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили Ближний Восток

Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили Ближний Восток Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
Внешняя политика
15 февраля 2025 г. 23:33
Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили Ближний Восток

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Об этом Report сообщили в азербайджанском дипведомстве.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Баку и Багдадом, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что взаимные визиты на высоком уровне и интенсивный политический диалог между двумя странами вносят важный вклад в позитивное развитие сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, образовательной, культурной и других сферах.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность установления мира и стабильности в регионе.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираком, основанные на исторической дружбе и солидарности, также проявляют себя на международных платформах.

Вице-премьер Фуад Хусейн с удовлетворением вспомнил о своем визите в Баку, встречах, на которых было обсуждено развитие двустороннего взаимодействия. Глава МИД отметил заинтересованность Ирака в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном и наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İraqın XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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