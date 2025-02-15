Главы МИД Азербайджана и Гвинеи обсудили сотрудничество в рамках международных платформ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с гвинейским коллегой Мориссандой Куяте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с гвинейским коллегой Мориссандой Куяте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, образования, гуманитарной и других областях.

Дж.Байрамов отметил, что взаимные визиты и контакты между двумя странами вносят вклад в обсуждение перспектив как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках международных платформ, таких как ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.