Главы МИД Азербайджана и Гвинеи-Бисау обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что проинформировал коллегу из Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейра о процессе нормализации между Баку и Ереваном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что проинформировал коллегу из Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейру о процессе нормализации между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Перейрой в Баку.

По словам Байрамов, стороны обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации и прогресс в переговорах по мирному договору.

"Я также проинформировал коллегу о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал Байрамов.