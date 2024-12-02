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Главы МИД Азербайджана и Гвинеи-Бисау обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Гвинеи-Бисау обсудили нормализацию между Баку и Ереваном Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что проинформировал коллегу из Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейра о процессе нормализации между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 13:56
Главы МИД Азербайджана и Гвинеи-Бисау обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что проинформировал коллегу из Гвинеи-Бисау Карлоса Пинто Перейру о процессе нормализации между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Перейрой в Баку.

По словам Байрамов, стороны обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации и прогресс в переговорах по мирному договору.

"Я также проинформировал коллегу о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал Байрамов.

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